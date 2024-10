Sammy Basso: data dei funerali nei prossimi giorni

I funerali di Sammy Basso "verranno comunicati nei prossimi giorni". Lo fa sapere in una nota l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso APS. Il 28enne affetto da progeria, una rara malattia genetica che causa l'invecchiamento precoce, è morto sabato sera dopo essere stato da un malore in un ristorante di Asolo (Treviso).

"Nel rispetto del nostro dolore, chiediamo gentilmente di concederci la riservatezza in questo difficile momento", aggiunge l'associazione che porta il suo nome e fondata nel 2005 dalla sua famiglia, assieme ad un gruppo di amici.

In attesa di fissare data e luogo dei funerali l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso ha ringrazia "tutti per la vicinanza manifestata". Tantissimi da ogni parte d'Italia, gli attestati di dolore e condoglianze seguiti al decesso del biologo.



