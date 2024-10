Nasce Salotto Ippocrate, racconto storia ed evoluzione medicina

Un viaggio nella storia della medicina, toccando tante città italiane per altrettante tappe dedicate ai momenti fondamentali che he hanno segnato l'evoluzione. E' il format di 'Salotto Ippocrate', una iniziativa promossa dal presidente della Federazione delle Associazioni dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi), Dario Manfellotto, presentata a Verona in occasione del Festival sulla salute planetaria. Attraverso incontri e discussioni, verranno approfondite le scoperte e le figure chiave che hanno trasformato la medicina nel corso dei secoli, per trovare un punto di incontro tra passato e presente che possa illuminare il futuro della salute. Primo appuntamento del 'Salotto Ippocrate' è stato proprio a Verona, nelle giornate del Planetary Health, nato per promuovere un approccio olistico alla salute globale, basato sull'interdipendenza tra salute umana, animale e ambiente. Proprio Ippocrate, padre della medicina, fu il primo ad affermare quanto la salute dell'uomo fosse condizionata dall'ambiente in cui si vive "Sarà un viaggio - spiega Manfellotto - che ci porterà ad esplorare, città dopo città, le tappe fondamentali che hanno segnato l'evoluzione della pratica medica e non solo". Al primo appuntamento di Salotto Ippocrate, curato da Edra e moderato dal giornalista Giuseppe Tandoi, hanno partecipato Michele Mirabella, che ha spiegato il significato divulgativo e culturale della storia della medicina, e Melania Mazzucco, che ha approfondito il tema della storia delle malattie nella narrativa, a partire dalla peste di Venezia di cui ha scritto nel suo libro sul Tintoretto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA