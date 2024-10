Comune Verona segnala 20 strutture recettive per evasione fisco

Sono 20, le segnalazioni di evasione o elusione fiscale nel 2023 fatte dal Comune di Verona all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza nel settore della recettività.

Verona è il Comune veneto che ha raggiunto il maggior recupero di reddito evaso o eluso per un valore di 32.905 euro che sono stati restituiti all' Amministrazione dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

"Abbiamo rilevato - ha affermato l'assessore ai Tributi, Luisa Ceni - in particolare ricavi fiscalmente incoerenti o non dichiarati dal contribuente. Ci tengo a sottolineare che l'intensa attività di controllo svolto non ha fini repressivi, ma mira a evitare comportamenti di concorrenza sleale, in modo che tutti gli operatori del settore della recettività turistica possano operare alla pari".



