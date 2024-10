Violenza sessuale: in carcere 49enne per condanna definitiva

I Carabinieri di Ronco all'Adige (Verona) hanno rintracciato e arrestato a Veronella un 49enne italiano in esecuzione a l'ordine di carcerazione emesso nei giorni scorsi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di violenza sessuale, commesso a Verona l'11 marzo 2017, e dovrà espiare una condanna a 3 anni 3 e 4 mesi. Il 49enne è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



