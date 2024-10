Arrestato a Venezia per favoreggiamento immigrazione clandestina

Uno stranieri di 40 anni è stato arrestato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina dalla polizia di Frontiera all'aeroporto Marco Polo di Venezia.

L'uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Trieste, è stato bloccato dagli agenti mentre era in procinto di prendere un aereo per Dubai.

Il ricercato è stato riconosciuto responsabile del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, per aver facilitato e organizzato, nel 2020, il transito di migranti irregolari attraverso il confine terrestre italo - sloveno. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di verificare la corretta identità dell'uomo il quale, terminati gli atti di rito, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia per espiare una pena detentiva di tre anni.





