Premio Comisso, vincitori Emmanuel Exitu e Adrian N. Bravi

Emmanuel Exitu von Di cosa è fatta la speranza (Bompiani) e Adrian N. Bravi con Adelaida (Nutrimenti) sono i vincitori del della XLIII edizione del Premio letterario Giovanni Comisso "Regione del Veneto- Città di Treviso", rispettivamente per le sezioni Narrativa e Biografia.

Le opere vincitrici sono state comunicate nella cerimonia al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, ottenendo la maggioranza dei voti dai 70 componenti la Grande Giuria del Premio dopo aver scelto tra le 205 opere inviate alla selezione, di cui 157 nella narrativa italiana e 48 per la biografia.

Nella Narrativa italiana i selezionati sono stati oltre a Exitu (Bompiani), La verità e la biro di Tiziano Scarpa (Einaudi) e L'uomo dell'enciclopedia di Marco Cavalli (Neri Pozza), mentre nella Biografia: oltre a Bravi, Borroughs. Il virus della parola di Alessandro Gnocchi (Polidoro Editore) e Vico dei miracoli di Marcello Veneziani (Rizzoli).

Nell'incontro è stato consegnato a Patrizia Valduga, poeta e autrice di importanti traduzioni di poeti e scrittori internazionali, il Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, promosso dall'Associazione Amici di Comisso per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o residenza in Veneto. Premiata infine l'opera Nella stanza dell'imperatore di Sonia Aggio (Fazi editore) per il Comisso under 35



