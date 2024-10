Inchiesta Procura di Padova su un traffico di droga, 4 arresti

I carabinieri di Cittadella hanno eseguito 4 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Padova nell'ambito di un'inchiesta su un traffico di stupefacenti.

Agli indagati viene contestata una fiorente attività di spaccio di cocaina tra dicembre 2023 e maggio di quest'anno, nel territorio di Cittadella e dell'Alta Padovana, oltre nelle province di Treviso e Vicenza.

Le indagini sono iniziate nell'agosto 2023 con l'arresto nell'agosto di una persona residente in Galliera Veneta, che è stato nuovamente ammanettato per lo stesso motivo lo scorso gennaio. Da quest'ultimo intervento sono emersi elementi che hanno portato al coinvolgimento di altre persone alle quali sono state contestate circa 30 cessioni al giorno di droga. Un indagato in particolare avrebbe spacciato fino a due etti di cocaina a settimana. Nel periodo di osservazione la cocaina complessivamente smerciata sarebbe stata di due chili. Gli acquirenti, alcune decine quelli identificati, saldavano gli acquisti con bonifici bancari. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno eseguito 2 arresti nella flagranza del reato e hanno sequestrato 110 di cocaina, conti correnti bancari e una Bmw



