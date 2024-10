In oltre 200 a Lamon contro il progetto della diga sul Vanoi

Più di 200 persone hanno partecipato oggi, a Lamon (Belluno) ad una manifestazione di protesta che si oppone al progetto di realizzazione di una diga sul torrente Vanoi, tra Veneto e Trentino, finalizzata ad ottenere una riserva idrica a fini irrigui.

All'incontro hanno preso parte più sigle del mondo ambientalista e della società civile delle province di Belluno, Vicenza e Trento, oltre ad esponenti istituzionali tra cui il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin e rappresentati politici a più livelli.

Secondo il progetto, presentato dal Consorzio di bonifica Brenta, l'invaso dovrebbe consentire la raccolta di 20-30 milioni di metri cubi d'acqua da rilasciare in base alle esigenze delle coltivazioni agricole a valle.

Tra i punti maggiormente contestati del progetto vi sono, in particolare, la mancata previsione di momenti di informazione alla popolazione e i tempi troppo ristretti per consentire a chi ne abbia titolo di presentare osservazioni al piano di fattibilità.



