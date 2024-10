Due arresti e 4 denunce in controlli polizia a Padova

Due arresti e quattro denunce sono l'esito dei controlli di prevenzione svolti dalla questura di Padova nella città euganea.

Nel piazzale della Stazione ferroviaria, è stato denunciato un 25enne tunisino trovato con 10 grammi di hashish e 145 Euro, mentre un 17enne, anch'esso tunisino, con precedenti per spaccio e reati contro la persona, è stato denunciato perchè aveva un grosso coltello da cucina con una lama di 38 centimetri. Un altro minore, un 16enne tunisino senza fissa dimora, è stato invece sorpreso a spacciare droga nei pressi di Prato della Valle. Il ragazzo, che aveva con se11 grammi di hashish e 60 euro in contanti, è stato denunciato e poi l'affidato ai servizi sociali. Un altro tunisino, neo 18enne, richiedente protezione internazionale, è stato bloccato con 7 grammi di hashish e 500 euro in contanti. La sua posizione è al vaglio dell'Ufficio Immigrazione. Un 26enne, anch'egli tunisino è stato fermato: trovandogli addosso 9 dosi di cocaina e 400 euro in contanti. Il giovane è risultato essere fuggito lo scorso 28 agosto dal C.P.R. di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) dove era stato collocato cinque giorni prima a seguito di espulsione. Il 26enne è stato arrestato e all'esito del rito direttissimo gli è stato applicato il divieto di dimora nella Regione Veneto. Inoltre, su disposizione del questore Marco Odorisio è stato accompagnato di nuovo al C.P.R. di Gradisca d'Isonzo (per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Già espulso e rimpatriato ad agosto 2023 con volo charter in Tunisia è invece il 29enne rintracciato dai poliziotti in centro a Padova.

L'uomo è riuscito ad entrare nuovamente in Italia nei mesi scorsi, violando il divieto di reingresso per 5 anni ed aggirando i controlli alla frontiera. Per lui arresto convalidato dal giudice e giudizio per direttissima prima di una nuova espulsione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA