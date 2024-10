Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bologna - Venezia, tra Castelmaggiore e S.Pietro in Casale, a seguito dell'investimento di una persona. Le cause sono in corso di accertamento.

Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni.



