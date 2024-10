Presentata la stagione del consorzio Val di Fiemme-Obereggen

Stagione invernale al via nel cuore delle Dolomiti per lo storico consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme-Obereggen composto da Alpe Cermis, Alpe Lusia, Passo Rolle e Ski Center Latemar (Obereggen, Pampeago e Predazzo) presieduto da Siegfried Pichler e coordinato da Flavio Delvai.

Proprio Delvai, nella consueta presentazione della stagione invernale 2024-2025 a Peschiera del Garda (Verona), ha enunciato le novità agli Sci Club di Verona, Brescia, Mantova e relative province. Erano presenti anche i rappresentanti di San Martino di Castrozza con la presidente nazionale Anef Valeria Ghezzi e del Civetta. Delvai ha fatto il punto sullo stato dei lavori relativo alle infrastrutture, che avranno un ruolo fondamentale in Val di Fiemme per le Olimpiadi invernali del 2026. "La prossima primavera" ha illustrato Delvai "si concluderanno i lavori di completamento dei nuovi siti di gara al lago di Tesero per il fondo, a Predazzo con un trampolino nuovo di zecca".

Delvai ha sottolineato, in vista della nuova stagione, come lo skipass Junior "è stato esteso dai 16 ai 18 anni, un'agevolazione attesa e richiesta da tante famiglie ed appassionati della neve, che siamo riusciti ad esaudire". Non solo. "Le nostre società stanno progettando importanti investimenti che si concretizzeranno nei prossimi anni".

Quanto alla stagione invernale alle porte "dopo gli ottimi risultati delle scorse annate, ci aspettiamo un consolidamento nei numeri ma soprattutto nelle soddisfazioni che potremmo nuovamente regalare agli appassionati della neve italiani e stranieri". Una stagione che festeggerà il 50° anniversario dalla costituzione del carosello sciistico mondiale Dolomiti Superki. Sarà Obereggen, perla delle Dolomiti nel comprensorio del Latemar ad aprirà per primo i tornelli nel Dolomiti Superski. L'appuntamento è per venerdì 29 novembre alle 08,30, quindi con le sciate in notturna, dalle ore 19; a seguire si svolgerà la festa d'inizio stagione all'Après-ski Loox alla stazione a valle di Obereggen.



