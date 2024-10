Nuovi elicottero e motovedetta in dotazione alla Gdf del Veneto

La flotta aerea e navale della Guardia di Finanza del Veneto si arricchisce di due nuovi mezzi: al Reparto operativo aeronavale di Venezia sono stati assegnati un elicottero modello "AW 169" e una vedetta costiera classe "V.800", per compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare.

L'elicottero "AW 169" è in grado di operare in missioni di ricerca e soccorso a medio raggio, sia in ambiente marino che montano: è equipaggiato con un sistema che garantisce la totale integrazione con tutti gli apparati, tra i quali il sistema Elivideo che permette di trasmettere in tempo reale segnali video e audio in alta definizione ad una stazione di terra ricevente. Inoltre, il sistema di controllo e gestione integrata del radar, dell'Ais trasponder, del faro di ricerca e di quello elettro-ottico permette all'elicottero di eseguire missioni di sorveglianza e di ricerca e salvataggio marittima e terrestre ad ampio spettro, sia di giorno che di notte.

La vedetta classe V.800, progettata e costruita dal cantiere navale "FB Design srl" di Annone Brianza (Lecco), è caratterizzata da spiccate performance operative, tra cui l'ottima tenuta al mare, la velocità di oltre 50 nodi e le modernissime dotazioni tecnologiche, tra cui un sistema di sorveglianza video ad infrarossi in grado di aumentare significativamente la capacità di scoperta dell'unità navale.





