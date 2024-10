Le auto d'epoca tornano a Villafranca con 'Perle Scaligere'

L'Automobile Club Verona, in collaborazione con A.C. Verona Historic e con il patrocinio del Comune di Villafranca di Verona, annuncia il ritorno di "Perle Scaligere", raduno inserito all'interno del circuito nazionale Ruote nella Storia, in programma domenica 13 ottobre.

Il raduno di auto d'epoca, inserito all'interno del circuito nazionale di eventi promossi da Automobile Club d'Italia e Aci Storico, porterà le più belle vetture storiche a percorrere alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Verona, tra borghi storici e tradizioni enogastronomiche.

Dopo aver ospitato il passaggio della 1000 Miglia lo scorso giugno 2024, Villafranca continua ad essere protagonista con appuntamenti di alto livello. Una collaborazione iniziata nel 2019, con la prima edizione di Aspettando la Mille Miglia, diventata oggi la "Coppa Giulietta & Romeo", tappa del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, fino ai recenti passaggi della 1000 Miglia, il primo nell'autunno del 2020.

Il ritrovo è previsto al vallo del Castello Scaligero, dove le vetture potranno essere ammirate da passanti e curiosi. I partecipanti visiteranno il Palazzo del Trattato di Villafranca, per poi dirigersi alla Cantina Vinicola Tamburino Sardo. Il tour proseguirà verso Pastrengo, con una visita al Museo del Telegrafo, concludendosi con un pranzo al ristorante "Al Forte".

Perle Scaligere è un raduno non competitivo che si svolgerà su strade regolarmente aperte al traffico, in conformità con le norme del Codice della Strada.



