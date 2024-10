Il Verona vince in rimonta il derby con il Venezia. Al Bentegodi finisce 2-1 per i gialloblù. Parte meglio il Venezia che sblocca la gara grazie a un colpo di testa di Oristanio, Il Verona non ci sta e risponde con una bella conclusione al volo di Tengstedt che vale il pareggio. Nella ripresa tanti capovolgimenti di fronte ma la gara viene decisa da un colpo di testa di Kastanos deviato da Joronen nella propria porta.



