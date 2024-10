Confindustria Veneto, Carraro, 'non è momento per nuove tasse'

"Non è questo il momento - per nuove tasse ndr - , soprattutto sulle imprese, che arrancano in alcuni settori, e per il combinato disposto di altri fattori, partendo dalla crisi della Germania". E' la risposta del presidente di Confindustria del Veneto, Enrico Carraro, alle ipotesi di nuova tassazione prefigurate ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, parlando di "sacrifici per tutti" nella prossima manovra.. "I tassi d'interesse stanno un po' scendendo - ha osservato - ma sono ancora molto alti e anche questo è un problema per le imprese". Carraro ha detto di ritenere il ministro Giorgetti "una persona molto seria, con i piedi per terra. Penso alle sue difficoltà per la prossima finanziaria" ha aggiunto. Per il numero uno degli industriali veneti "c'è un palleggio nel Governo, non si capisce bene.

Vediamo se gli aumenti poi servono per creare investimenti o no.

Abbiamo ancora l'appuntamento con 5.0, vediamo, perché le aziende non hanno bisogno di aiuti, di soldi ma hanno bisogno di un sistema che li aiuti a fare investimenti".



