Ricciardi, serve visione comune per una salute planetaria

"Bisogna far capire a tutti che non ci può essere salute umana se non c'è salute animale e salute del Pianeta. Il mondo è affollato (superati gli 8 miliardi di abitanti ndr.) però avremmo tutta la possibilità di gestire questa popolazione così numerosa, se soltanto si attrezzassimo per farlo. Non lo stiamo facendo". Così Walter Ricciardi, ha presentato i temi che da oggi a sabato 5 ottobre sono all'attenzione del Planetary Health Festival, di cui è presidente del Comitato scientifico, promosso dal gruppo Edra, che vedrà la partecipazione di quasi 300 relatori, tra cui più di 60 docenti universitari. Ai lavori è presente anche il ministro della salute, Orazio Schillaci.

"Le sfide sono tante - ha aggiunto Ricciardi - e vanno affrontate tutte insieme per evitare conseguenze". All'orizzonte si profila il rischio di nuove pandemie: "La pandemia Covid è stata un evento sconvolgente che ci ha fatto capire la nostra vulnerabilità - ha detto lo scienziato - Purtroppo abbiamo rimosso, non abbiamo imparato la lezione e ci stiamo comportando come prima della pandemia il che significa che prima o poi un'altra arriva. Invece noi dobbiamo evitarlo, e possiamo farlo". Bisogna però fare rete, ha avvertito Ricciardi: "Questo problema non può essere affrontato, e men che meno risolto, da una singola istituzione, da un singolo gruppo professionale.

Bisogna lavorare insieme, e avere una visione comune".



