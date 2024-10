Corazzari, invito a partecipare a 'Il Veneto Legge 2024'

"Domani invitiamo tutti a raccolta per leggere le pagine di un libro a voce alta e condividere questo momento con chi ci è accanto. L'appuntamento è con 'Il Veneto Legge', la maratona di lettura che coinvolge tutto il territorio regionale e nata allo scopo di promuovere la lettura a trecentosessanta gradi". Lo afferma l'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, in vista dell'appuntamento con l'ottava edizione della Maratona di lettura 'Il Veneto legge' ideata e promossa dalla Regione insieme alla sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (Aib) e all'Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l'Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai, l'Associazione Editori Veneti, l'Associazione Italiana Editori, l'Associazione degli Editori indipendenti e Leggere per Leggere.

"Come ogni anno - prosegue Corazzari - rinnovo l'invito a partecipare numerosi, ad organizzare eventi e proporre contenuti per dare spazio ai libri, prezioso strumento di conoscenza, di crescita, di educazione e di piacere. Lo scorso anno la Maratona di lettura ha registrato numeri da record con iniziative disseminate in tutto il territorio regionale. Numeri che sono certo saranno replicati anche in questa edizione visto l'entusiasmo con il quale stanno arrivando le adesioni: ad oggi gli eventi registrati sono oltre 1.180".

La Maratona di domani sarà un momento di grande visibilità per le biblioteche, scuole, librerie, lettori, gruppi di lettura e l'occasione per parlare di promozione della lettura tout court. Per coloro che hanno in programma di organizzare un evento e non si sono ancora registrati, è possibile farlo inserendolo nella sezione 'Maratona' del sito www.ilvenetolegge.it. Sono due i temi principali che guideranno le letture per il 2024: il viaggio e lo sport.



