A Treviso unica data italiana del Ramones 50th Anniversary

Treviso sarà l'unica data italiana del 'Ramones 50th Anniversary', per celebrare i 50 anni della band newyorkese pioniera del punk rock e una delle più iconiche del panorama musicale mondiale. La serata si svolgerà il primo novembre prossimo all'Home, locale del capoluogo della Marca.

Nel 2014 Treviso aveva già ospitato il 40/o anniversario della band statunitense, precedente che aveva catturato l'attenzione del mondo musicale. Quest'anno l'appuntamento vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale come Marky Ramone, batterista dei Ramones, e Gilby Clarke, chitarrista dei Guns N' Roses. Con loro i Wardogs, tributo ufficiale ai Ramones; l'evento sarà arricchito dalla presenza di DJ Ringo, creative di Virgin, radio partner ufficiale dell'evento.

Altri ospiti saranno Henry Ruggeri, fotografo di Virgin, che più volte ha scattato ai concerti dei Ramones in Italia; Jari Pekka, autore di "Ramones: Soundtrack Of Our Lives"; i cimeli provenienti dal Ramones Museum Berlin; Marino De Angeli, produttore e ingegnere del suono; Luca Carraro, tatuatore e artista, che ha illustrato le copertine dei singoli dei Wardogs con Marky Ramone e Gilby Clarke; Maurizio Nodari, rappresentante del fan club ufficiale italiano dei Ramones.

Verranno inoltre organizzati degli eventi in città nel fine settimana, che permetteranno agli appassionati e ai curiosi di esplorare e celebrare l'eredità dei Ramones. I biglietti per questo evento imperdibile saranno in vendita su Dice.Fm a partire da venerdì 4 ottobre.



