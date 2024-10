Zaia domani a Roma per il primo incontro con Calderoli

Domani, al Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, il presidente del Veneto Luca Zaia parteciperà al primo incontro indetto dal ministro Roberto Calderoli con i rappresentanti delle Regioni che hanno chiesto l'avvio dei negoziati per il trasferimento delle materie "non Lep" nel quadro della legge sull'autonomia differenziata.

"Domani ci sarà un nuovo e concreto passaggio verso l'autonomia differenziata nel nostro Paese - sottolinea Zaia in una nota -. Entrando finalmente nello specifico, si apre l'occasione per provare con i fatti che l'autonomia non è né la secessione dei ricchi né un atto di egoismo che spacca l'Italia.

Da domani cominceremo a definire le tappe del percorso verso l'attuazione della riforma che è richiesta dal Veneto e da altre regioni ma che sarà una grande opportunità per tutta l'Italia".

Le altre Regioni sono Liguria, Lombardia e Piemonte. Il Veneto chiederà l'avvio dei negoziati per tutte le 9 materie per le quali non sono previsti i Lep.



