Venezia, al Museo Correr torna restaurato il busto del fondatore

Da oggi ad accogliere i visitatori all'entrata del Museo Correr, in Piazza San Marco a Venezia, ritorna dopo un importante intervento di restauro il busto di Teodoro Correr, il visionario ed illuminato veneziano che ha voluto regalare alla città l'immenso patrimonio storico-artistico esposto nell'Ala napoleonica e nelle Procuratie nuove.

Un ritorno, perché il busto fino al 1945 era esposto in una delle bellissime sale canoviane, mentre oggi viene collocato nella Galleria Napoleonica, all'inizio del percorso museale in dialogo con la grande lapide che riporta i nomi dei grandi mecenati di Venezia. Un tributo alla persona ed alla cultura, un dono alla città di Venezia, realizzato con la collaborazione di Fondazione Musei Civici di Venezia che simboleggia lo stretto legame tra l'azienda veneziana guidata dalla famiglia Pellegrini dal 1924 e la città: una nuova luce all'antico busto dedicato a Teodoro Correr, fondatore dell'omonimo Museo di Piazza San Marco, considerato un precursore del sistema museale odierno.

Il manufatto è opera dello scultore Giuseppe Soranzo, datato XIX secolo, misura 71 centimetri in altezza, 56 in larghezza e 31 in profondità che poggia sull'originaria colonna e base che erano depositate presso Ca' Rezzonico.

Il restauro è stato a cura di Pellegrini Spa, azienda leader nella produzione di stampanti, che già 10 anni fa in occasione del 90/o dalla propria fondazione aveva contribuito al restauro degli Itinerari Segreti a Palazzo Ducale e, prima ancora, aveva finanziato il ripristino della statua di San Giovanni Nepomuceno sul Canal Grande.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA