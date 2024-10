Luoghi bellezza a confronto, Fabbricerie si incontrano a Venezia

Enti di diritto privato che hanno il compito di tutelare capolavori come la Basilica di San Marco, il Duomo di Pisa, Il Duomo di Milano, o Santa Croce a Firenze, le "Fabbricerie" italiane si danno appuntamento sabato 5 ottobre a Venezia, a Palazzo Ducale, per confrontarsi su "Il valore della bellezza, dialoghi delle Fabbricerie con il Paese".

L'incontro è organizzato dalla Procuratoria di San Marco di Venezia.

L'obiettivo dei lavori è fare il punto sul ruolo delle Fabbricerie in Italia (17 enti di diritto privato) chiamate a salvaguardare, condividere e consegnare alle generazioni future lo splendore e il patrimonio che hanno in tutela, nonché ribadire il impegno nella gestione dei monumenti cn l'aiuto da parte di Stato e privati.

Il convegno sarà moderato dal direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, e vedrà le introduzioni di Amerigo Restucci, Primo Procuratore Vicario di San Marco, e di Andrea Maestrelli, presidente dell'Associazione delle Fabbricerie Italiane.



