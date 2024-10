Le Gallerie d'Italia aperte gratuitamente il 5 e 6 ottobre

Le Gallerie d'Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte gratuitamente sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, così come la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo. I musei aderiscono infatti all'iniziativa nazionale "È cultura!" promossa da ABI - Associazione Bancaria Italiana.

A Milano dal 6 ottobre sarà possibile ammirare, per la prima volta in esposizione, l'opera di grandi dimensioni Surface Veil IV di Robert Ryman, proveniente dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, realizzata tra il 1970 e il 1972. A Napoli è aperta la mostra, a cura di Luca Massimo Barbero, Andy Warhol. Triple Elvis, che presenta tre importanti cicli grafici ineditamente esposti insieme: Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs. A Torino prosegue la mostra Antonio Biasiucci. Arca, terzo capitolo del progetto "La Grande Fotografia Italiana" a cura di Roberto Koch. In questa mostra, una delle più importanti dedicate al fotografo con oltre 250 fotografie esposte, i diversi capitoli del "poema utopico" di Biasiucci vengono presentati insieme per la prima volta. È inoltre possibile scoprire l'instant exhibition In viaggio con l'America. Le elezioni americane per immagini, in collaborazione con Chora e Will media curata da Mario Calabresi.

A Vicenza è visitabile fino al 27 ottobre Illustrissimo Javier Jaén, mentre la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo ospita la mostra Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte, a cura di Riccardo Franci, responsabile dell'armeria del Museo Stibbert di Firenze. La Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato - dove si possono ammirare capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi - è aperta il 6 ottobre con ingresso gratuito per tutti i visitatori, mentre il Museo del Risparmio a Torino aderisce all'iniziativa Abi il 5 ottobre.



