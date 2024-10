Il Venezia svela le maglie sul ponte di Rialto

Venezia Fc ha dato ufficialmente il via, stamani, all'acquisto delle maglie per la stagione 2024/25, in vendita esclusivamente nei canali retail del Club.

Le maglie, in collaborazione con Nocta, l'etichetta di Nike creata dal rapper Drake, presentano nuovi design mantenendo intatta l'essenza del legame con la comunità, grazie al branding "Città di Venezia".

I tifosi veneziani hanno avuto accesso in anteprima alle nuove maglie durante un evento in esclusiva presso il negozio ufficiale del Venezia, a Rialto ieri sera.

La maglia Home, nera con dettagli dorati, è decorata da un motivo stellato che riflette il legame di Nocta con il cielo notturno della città.

"Radicati nella cultura veneziana, questi dettagli superano i semplici riferimenti storici, offrendo una visione moderna e raffinata dell'identità del Club - spiegano dalla società lagunare -. L'estetica audace della maglia Away reinterpreta i tradizionali colori arancio e verde di Venezia, strizzando l'occhio alla cultura streetwear pur mantenendo l'identità distintiva del Club".



