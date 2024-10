Da 50 anni coppia in vacanza sul Garda, il Comune li premia

E' un amore che dura da mezzo secolo quello che lega Yvonne e Herman Van Den Ijssel, una coppia originaria di Utrecht (Paesi Bassi) a Malcesine, sulla sponda veronese del lago di Garda. Da 50 anni ogni estate, scelgono di tornare nello stesso appartamento in un Residence. E l'amministrazione comunale ha omaggiato la coppia con un attestato di fedeltà.

"E' stato un piacere incontrare Yvonne e Herman e festeggiare con loro - ha detto il consigliere comunale con delega al Turismo, Matteo Gazzi - per ringraziarli e come segno di gratitudine per tutti questi anni di vacanza nel nostro borgo.

Questo dimostra come Malcesine e il lago di Garda siano degli attrattori molto forti nel mercato turistico. Sarà comunque importante implementare nei prossimi anni esperienze e servizi per regalare emozioni autentiche ed aumentare il tasso di fidelizzazione che oggi purtroppo tende a scendere".

Sposati da quasi 60 anni, Yvonne (76 anni) e Herman (77) ricordano con affetto la loro prima visita a Malcesine da adolescenti, quando erano in vacanza con i genitori. Da fidanzati, hanno iniziato a tornarci ogni estate, fino a far diventare il borgo una tappa fissa delle loro vite. "Il panorama del lago di Garda non annoia mai - hanno spiegato - e ogni anno ritroviamo la tranquillità e l'amicizia che ci legano a questo posto".

Yvonne e Herman non sono soli in questa tradizione familiare: il figlio spesso li raggiunge per una settimana, soggiornando nell'appartamento accanto. Per loro, Malcesine è un luogo che unisce le generazioni, un legame che si rafforza anno dopo anno.





