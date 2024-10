Usava una cascina come 'fabbrica' di marijuana, arrestato

Una cascina di tre piani nei pressi di Monte di Malo (Vicenza), adibita come una vera e propria "fabbrica" per la coltivazione, essicazione e confezionamento di decine di chili di marijuana, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Vicenza, nel corso di un'operazione antidroga nell'Alto Vicentino.

Le indagini, svolte dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia economico finanziaria, si sono focalizzate su un ventottenne albanese che era stato notato anche da alcuni cittadini, allarmati dal suo via vai nella cascina, apparentemente abbandonata. I finanzieri hanno notato che l'uomo arrivava a bordo di un furgone, anche di notte, ed è stato visto scaricare sacchi di terriccio e taniche di concime.

E' così scattata la perquisizione nell'edificio, all'interno del quale le Fiamme Gialle hanno scoperto tre interi piani adibiti alla produzione di marijuana, con apposite modifiche murarie per gli spazi dedicati alla coltivazione, all'essiccazione e al confezionamento dello stupefacente, con un impianto di ventilazione, umidificazione, irrigazione e illuminazione. Il sistema era alimentato da quadri e da cavi elettrici privi di misure di sicurezza.

I militari hanno quindi sequestrato 103 piante di marijuana in vaso, per oltre 60 chilogrammi, quasi 30 chili di marijuana essiccata e 94 germogli, e due smartphone usato dal 28enne, che è stato arrestato in flagranza per produzione, coltivazione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA