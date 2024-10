Iniziate corse del Vaporetto Rosa per la prevenzione tumore seno

Ha iniziato il suo viaggio stamane sul Canal Grande a Venezia il 'Vaporetto Rosa', il mezzo acqueo su cui ogni lunedì del mese di ottobre i medici della Breast Unit dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre effettueranno visite senologiche gratuite.

L'iniziativa itinerante, alla settima edizione, è promossa in occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, dal Comune di Venezia, dalla Regione Veneto (con l'Ulss 3 Serenissima), da Alilaguna e Lilt, in collaborazione con il Comune di Chioggia e la Città Metropolitana di Venezia.

Ad inaugurare il Vaporetto Rosa è stata l'assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin. "Parte oggi il grande mese della prevenzione femminile, un mese - ha ricordato Lanzarin - pieno di iniziative volte all'informazione e alla sensibilizzazione rispetto alla prima neoplasia, a livello numerico, che tocca le donne. Un messaggio che da tempo la Regione del Veneto veicola con la campagna 'Vivi Bene Veneto' promuovendo non solo l'adozione di sani e corretti stili di vita, ma anche gli screening, che nella nostra regione hanno una forte tradizione". "Un ringraziamento - ha concluso - va alle associazioni di volontariato, ambasciatrici del benessere e della salute delle donne, alle istituzioni presenti, e al personale sanitario, che ogni giorno garantisce con visite e controlli alti livelli di salute".



