Tournee de La Fenice in Corea del Sud con Myung-Whun Chung

La Fenice è in procinto di partire per l'attesa tournée in Corea del Sud, dove è in programma una serie di concerti lirici e sinfonici tra il 4 e 10 ottobre. A condurre l'Orchestra del Teatro La Fenice in questo progetto - e a fare gli onori di casa - sarà il maestro sudcoreano Myung-Whun Chung.

"Questa tournée in Corea del Sud con il maestro Chung è per la Fenice molto significativa - spiega Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro La Fenice - perché rappresenta finalmente il culmine, il risultato di un lungo cammino che in questi anni la Fenice ha fatto insieme al maestro Chung. Siamo grati al maestro Chung per la sua presenza e per il suo lavoro, qui a Venezia ha fatto forse il più bel progetto su Verdi che si sia mai stato fatto in un teatro. La Corea del Sud - rileva Ortombina - è nel mio cuore, un Paese importante perché è il Paese che ha dato i natali a uno dei più grandi direttori verdiani di ogni tempo, e mi riferisco proprio a Chung. È un Paese con una grande educazione musicale, con una grande partecipazione alla musica in cui ci sono moltissimi teatri d'opera e in cui si fanno molti investimenti per i teatri d'opera".

Le tappe si susseguiranno tra il 4 e il 10 ottobre. Il 4 e 6 ottobre, all'Opera House dell'Arts Centre di Seoul, Chung dirigerà La Traviata di Giuseppe Verdi in forma di concerto e in forma semiscenica. Chung dirigerà l'Orchestra del Teatro La Fenice e il Noi Opera Chorus, mentre la regia sarà a cura di Sook Jeong Eom. Il 5 ottobre, nella sala da concerti della capitale, ci sarà il primo dei quattro concerti sinfonici:: aprirà la serata la Sinfonia dalla Forza del destino di Verdi; seguirà l'esecuzione di una serie di estratti dalle due suite e dal balletto Romeo e Giulietta di Prokof'ev; infine sarà proposto il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore kv 488 di Mozart, interpretato nella parte solistica in alternanza da Sunwook Kim e dallo stesso Chung. Il medesimo programma, con l'esclusione della sinfonia verdiana, sarà poi proposto nelle sale di Incheon (martedì 8 ottobre), Sejong (9 ottobre) e Daegu (10 ottobre).



