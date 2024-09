Donna uccisa nel Trevigiano, arrestato il presunto killer

Grazie ad un coordinamento di forze di polizia internazionali è stato individuato e tratto in arresto in Venezuela il presunto omicida di Vincenza Saracino, la donna di Preganziol (Treviso) trovata priva di vita con ferite di arma da taglio il 3 luglio scorso in uno stabile industriale dismesso poco lontano dalla sua abitazione. Sul sospettato, la Procura della Repubblica di Treviso sostiene di disporre di importanti elementi di prova raccolti nel corso di indagini condotte dai carabinieri. L'indagato, dopo il crimine, avrebbe trascorso la notte in casa di parenti trevigiani, ignari dell'accaduto, per imbarcarsi il giorno dopo a Venezia su un volo per Madrid (Spagna) e, da lì,successivamente, in Venezuela.





