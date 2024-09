Crolla stabile nel veronese, era inutilizzato

Un fabbricato di due piani, da tempo disabitato e quindi vuoto, e' crollato all'improvviso questo pomeriggio a Bosco Chiesanuova (Verona). Da diversi anni l'accesso allo stabile era interdetto. Tuttavia squadre cinofile dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a ispezionare le macerie per scongiurare l'eventuale presenza di persone. E' intervenuta anche una squadra dei pompieri con il supporto di personale con escavatori per la rimozione delle strutture, allertato anche il nucleo Usar (urban search and rescue). Le ispezioni condotte hanno confermato che non c'erano persone interessate dal crollo.





