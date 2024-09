Giovanni Storti ospite ai 40 anni di NaturaSì a Jesolo

Inizia oggi il fine settimana in cui NaturaSì festeggia, a Jesolo (Venezia), i primi quarant'anni di attività all'insegna dell'agricoltura biologica e biodinamica e del rispetto per l'ambiente e le persone.

L'azienda è uno dei principali attori europei nel settore biologico, con oltre 300 aziende agricole collegate, 320 punti vendita e una base di clienti fedeli che supera le 300mila persone.

Uno dei momenti più attesi della giornata inaugurale del "compleanno" sarà l'intervento di Giovanni Storti, attore e grande appassionato di natura che insieme ad alcuni rappresentanti dell'ecosistema NaturaSì racconterà il valore dell'agricoltura biologica, il suo impatto positivo sull'ambiente e il ruolo centrale che può avere nel futuro del nostro pianeta.

Oltre ai percorsi alla scoperta dell'Azienda Agricola Biodinamica San Michele, che ospita la kermesse, guidati dai responsabili dell'azienda e da Fabio Dartora, nel corso del weekend saranno organizzati show cooking a cura de L'Officina del Cuore e momenti conviviali come l'Agri Aperitivo con prodotti locali.

Ci saranno anche i laboratori creativi per bambini e adulti organizzati dalla Libera Scuola Steiner Waldorf "Novalis" di San Vendemiano e il Gruppo Arte San Michele.

Spazio anche alla creatività delle nuove generazioni con il progetto "Giovani Protagonisti" che coinvolge studentesse e studenti del Liceo Artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto, che avranno modo di raccontare il progetto volto alla realizzazione grafica dei quaderni e delle shopper NaturaSì.





