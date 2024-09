Di Francesco,Roma fa turn over? sarà comunque aggressiva

"Penso più al Venezia che al mio passato alla Roma. La squadra sta lavorando nel giusto modo e mi aspetto altre risposte. Cerchiamo un lavoro non solo sul campo, ma anche di tenuta mentale e tattica". Così Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, alla vigilia della sfida con quella Roma che lui, da allenatore, sei anni fa portò fino alle semifinali della Champions League.

"Farò qualcosa di diverso, preparo sempre strategie differenti, non è la stessa partita del Genoa - dice ancora Di Francesco -. Ci saranno momenti in cui avremo il pallino, in altre in cui meno. Che Roma mi aspetto? Aggressiva, come principi di gioco e come aggressività in generale, che va uomo su uomo. Mi aspetto del turnover visto che arrivano da diverse partite".

Ma nella squadra di juric, fanno notare a Di Francesco, mancherà Paulo Dybala. "Non posso sperare in questo, lui fa la differenza e io guardo ai miei", la risposta dell'allenatore dei lagunari che poi, a proposito di assenze, spiega che "forse Duncan può tornare per Verona, Altare più facile dopo la sosta".





