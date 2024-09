Di Francesco, il Venezia a Roma per dare continuità

"Io penso solo alla partita del Venezia, in generale, in questo momento, rispetto a quelle che ho vissuto a Roma. Abbiamo voglia di dare continuità alle prestazioni e credo che la squadra stia lavorando nella giusta direzione". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando la gara di domani a Roma, formazione con la quale ha vinto uno scudetto da calciatore e ha raggiunto la semifinale di Champions League da allenatore.

"Mi aspetto, come sempre, delle risposte importanti - ha aggiunto - e credo nel percorso che stiamo iniziando, anche attraverso un lavoro continuo, che non sia solo di campo, ma anche a livello mentale, psicologico, di tenuta durante la gara.

Tutte situazioni che vorrei rivedere in maniera continua anche sul campo domani".

Quanto alla formazione, il tecnico recupera Nicolussi Caviglia che ha scontato la squalifica ma dovrà rinunciare ad Altare e Duncan e deciderà solo all'ultimo per Yeboah, che ha avuto un problema in settimana.

"Mi aspetto una Roma aggressiva, uomo contro uomo - è la previsione del tecnico degli arancioneroverdi -. Già si sono visti un po' di cambiamenti rispetto alla squadra di Daniele De Rossi, come principi di gioco e anche come ricerca di aggressività. È normale che una squadra che viene da più partite farà un po' di turnover. Me lo aspetto, avendo anch'io vissuto le settimane di competizioni europee, dove si fanno tre partite continuative. Mi aspetto qualche cambiamento dal punto di vista degli interpreti, non credo però della mentalità".



