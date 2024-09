Cgia critica click day per sicurezza sui luoghi di lavoro

La Cgia di Mestre all'attacco della burocrazia e nel mirino, ora, mette il click day di martedì primo ottobre per i crediti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in edilizia.

La paura di incorrere in una figuraccia è stata enorme - rileva la Cgia - pertanto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) è corso ai ripari. Al fine di evitare che il click day di martedì primo ottobre mandi in tilt il portale dove almeno 830mila imprese del comparto casa dovranno presentare digitalmente la domanda per ottenere la patente a crediti, l'INL ha concesso ai richiedenti un'altra opportunità. Da martedì scorso, infatti, le aziende interessate possono inviare un'autocertificazione per mezzo Pec che, per tutto il mese di ottobre, costituirà una modalità alternativa all'inserimento della domanda nel portale dell'INL. Operazione, quest'ultima, che comunque dovrà essere eseguita entro la fine del prossimo mese, pena l'impossibilità da parte degli operatori di questo comparto di continuare a lavorare nei cantieri temporanei o mobili a partire dal primo novembre. Con una conseguenza, purtroppo - aggiunge la Cgia -, molto fastidiosa: per tante aziende e altrettanti lavoratori autonomi la richiesta della patente a crediti dovrà essere fatta due volte.

Nei primi 7 mesi del 2024 - ricorda la Cgia - rispetto allo spesso periodo del 2023 le denunce di infortunio nel settore delle costruzioni sono aumentate di 2.825 unità. Se tra gennaio e luglio dell'anno scorso gli infortuni hanno interessato 18.727 persone, quest'anno sono saliti a 21.552 (+15,1%). A livello regionale, le variazioni di crescita più importanti hanno interessato l'Umbria (+25,1%), la Campania (+24,2%), la Sardegna (+23,3%) e la Liguria (+21,3%).



