A Rovigo radioterapia oncologica eroga 12.000 prestazioni

Ogni anno, la struttura di radioterapia oncologica dell'Ospedale di Rovigo, eroga 12.000 prestazioni: già 8000 per il 2024. I pazienti seguiti sono circa un migliaio. Numeri che profilano l'attrattività di una divisione d'eccellenza. Lo staff dei professionisti cura i tumori attraverso raggi X.

"Per radioterapia, in oncologia, si intende un intervento terapeutico localizzato, non invasivo e asintomatico, prevalentemente eseguito in ambiente ambulatoriale e finalizzato alla cura dei tumori, al miglioramento della prognosi e all'aumento dell'aspettativa di vita del paziente. Il suo principio fondamentale consiste nell'induzione di necrosi, ossia nella morte selettiva delle cellule tumorali, attraverso l'impiego di radiazioni ad alta energia, denominate "radiazioni ionizzanti" - spiega il Direttore della struttura dell'Ospedale di Rovigo Giovanni Pavanato - La radioterapia è spesso descritta come 'chirurgia non invasiva' poiché, in determinate circostanze, si presenta come un'alternativa preferenziale rispetto alla chirurgia convenzionale. Tuttavia, nonostante la sua efficacia come trattamento singolo, la radioterapia viene con larga frequenza abbinata alla chemioterapia".

Il centro di Rovigo cura tumori della mammella (140 casi ogni anno), prostata (42), del cavo oro faringeo (40) e oltre 100 metastasi ossee con trattamenti palliativi e controllo del dolore).

La dotazione tecnologia è di ultima generazione: per le terapie sono a disposizione due Acceleratori Lineari molto performanti e in grado di eseguire tutte le tecniche radioterapiche più avanzate. Uno in funzione dal 2021 e il secondo installato di recente e in funzione da aprile 2024. È in corso inoltre l'installazione della nuova TAC-simulatore anch'essa di ultima generazione ad elevato standard tecnologico.





