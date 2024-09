Sanità: Irccs San Camillo presenta nuova 'Meg', sono 3 in Italia

E' una delle sole tre macchine di questo tipo la magnetoencefalografia di cui è dotato l'Irccs San Camillo di Venezia. Si tratta di un macchinario innovativo (Meg) in grado "di misurare la variazione dei campi magnetici cerebrali " ha spiegato Giorgio Arcara, vicedirettore scientifico dell'istituto.

Le caratteristiche di questo macchinario - quello del San Camillo è l'unico presente nelle regioni del Nordest - sono state illustrate oggi nel corso del seminario sul futuro delle scienze della vita svoltosi alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia.

La 'meg', tecnologia molto dispendiosa, e per questo presente solo in pochi centri di eccellenza, è stata in sostanza proposta a servizio di tutto il sistema sanitario regionale, in un'ottica di rete e sinergia che nello stesso incontro era stata richiamata dal prof. Pierluigi Nicotera, uno dei massimi scienziati nel campo della morte cellulare neuronale. "La Meg - ha spiegato Arcara - è un macchinario per misurare la variazione di campi magnetici cerebrali, una tecnica simile all'encefalogramma, ma con una maggiore risoluzione spaziale: possiamo ricostruire con precisione quale area del cervello ha generato il segnale che noi registriamo con i sensori. Ci sono molti studi in essere, alcuni di questi suggeriscono che attraverso oscillazioni cerebrali registrate in Meg potremmo identificare 'predittori' del futuro andamento del declino cognitiv".



