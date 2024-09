Nicotera, servono più risorse contro malattie neurodegenerative

"Quando la ricerca viene finanziata, come per esempio è stato fatto con l'Hiv, le terapie si trovano e le persone si curano. Per poter sviluppare nuovi farmaci e nuove prospettive per il trattamento delle malattie neurodegenerative, Parkinson , Alzheimer, occorrono finanziamenti molto più ingenti". Lo ha detto il prof. Pierluigi Nicotera, direttore del German Center for Neurodegenerative Diseases di Bonn, intervenendo a Venezia ad un seminario sul Futuro delle Scienze della Vita, promosso dalla Fondazione Villa Salus e San Camillo Irccs.

Nell'incontro è stato fatto il punto sulla ricerca e le cure sulle malattie neurodegenerative, che stanno aumentando nella popolazione grazie soprattutto all'innalzamento delle aspettative di vita.

"Con l'aumento dell'età media - ha spiegato Nicotera - le malattie neurodegenerative colpiscono sempre di più la popolazione, non abbiamo terapie che modificano il corso della malattia, e quindi naturalmente c'è una grossa sofferenza dei pazienti , in special modo delle famiglie che devono curarli ".





