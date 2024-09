Complicanze chirurgia del tratto digerente in convegno a Treviso

"Complicanze in Chirurgia del Tratto Digerente. Cosa c'è di nuovo?" questo il titolo del convegno in corso da ieri al Centro Congressi BHR di Treviso, organizzato dalla Chirurgia Generale di Conegliano, diretta da Maurizio Pavanello.

Un evento a carattere nazionale patrocinato dall'Ulss 2 e dall'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), oltre che dalle principali società scientifiche italiane di Chirurgia e dalle associazioni infermieristiche di sala operatoria.

Nel pomeriggio di ieri e nella giornata odierna vengono affrontate, sotto diversi punti di vista, le novità nel trattamento chirurgico, endoscopico e radiologico delle complicanze della chirurgia del tratto digerente, anche nell'ambito delle competenze infermieristiche, con specifico riferimento al ruolo del management nella gestione di questa problematica.

L'evento vede confrontarsi specialisti provenienti da vari Centri italiani, riferimenti nazionali e internazionali per la chirurgia dell'apparato digerente. Apposita sessione del convegno è dedicata alle professioni infermieristiche di reparto e sala operatoria.

"Mi congratulo con il dr Pavanello per aver organizzato questo importante convegno che fa il punto sulle novità in materia di chirurgia del tratto digerente - afferma il direttore generale, Francesco Benazzi -. Le chirurgie dell'Ulss 2 sono un'eccellenza, lo dimostra anche quella dell'ospedale di Conegliano con gli interventi effettuati ogni giorno con tecniche all'avanguardia, con l'impegno nella formazione e nell'aggiornamento continuo, e con la dedizione che il primario e tutto lo staff del reparto dedicano al loro prezioso operato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA