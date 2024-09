Ciclabile 'Drago Jesolo', nuovo passo verso la realizzazione

Un nuovo passo verso la realizzazione della pista ciclabile "Drago Jesolo": è quello che Jesolo ha compiuto ieri sera, quando il Consiglio comunale è stato chiamato ad esprimersi sulla proposta di variante al Piano degli interventi avanzata dall'amministrazione.

L'intervento avrà valore tecnico ma sarà anche propedeutico all'alienazione delle aree private su cui è previsto il passaggio del tracciato nonché la costruzione di un parcheggio, utile sia agli appassionati di pesca sia ai clicloturisti con valore di area scambiatrice. Prosegue nel frattempo l'attività di raccolta dei pareri per la definizione del progetto esecutivo dell'opera cui seguirà, una volta approvato, la pubblicazione del bando di gara. La proposta sottoposta all'aula è stata approvata ieri sera all'unanimità con voto favorevole di tutti i consiglieri presenti.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile che segue il corso del fiume Sile per una lunghezza complessiva di circa 1 chilometro, proseguendo il tratto che costeggia la laguna e prosegue su via Cristo Re e di cui l'iter ha raggiunto la fase dell'affidamento lavori. La ciclabile, nel suo complesso, intercetterà così la Venezia-Trieste e insieme si inserirà nel corridoio Eurovelo 8 Monaco-Venezia.

La pista considerata nell'atto approvato dall'amministrazione, consentirà di raggiungere il centro storico di Jesolo attraverso un tratto di 300 metri parallelo alle rampe di accesso di via Adriatico, proseguendo per circa 600 metri lungo via Drago Jesolo in rialzo arginale fino ad arrivare al piazzale del vecchio municipio (ex Casa del Littorio) con un ultimo tratto di circa 100 metri a sbalzo.

L'importo totale del progetto ammonta a 1,6 milioni di euro.





