Veronafiere sbarca a San Paolo con Marmomac Brazil

Destinazione San Paolo: dal 18 al 20 febbraio 2025, nella città verdeoro debutterà Marmomac Brazil. Un evento made in Veronafiere che, già dalla prima edizione, si posiziona come nuovo riferimento per la filiera della pietra naturale e delle tecnologie di lavorazione del Centro e Sud America, guardando anche alle opportunità del mercato degli Stati Uniti. L'annuncio ufficiale dell'iniziativa è arrivato nel corso del 58/o Marmomac, il salone internazionale dedicato al settore tecno-lapideo, in programma fino a domani alla Fiera di Verona. Il Gruppo Veronafiere, proprietario e organizzatore di Marmomac, dal 2013 è presente in Brasile con la holding Veronafiere do Brasil, che attraverso la sua società controllata Milanez & Milaneze, ha raggiunto importanti traguardi nel comparto fieristico locale, in particolare nel settore del marmo, della meccanica industriale e del vino.

Marmomac Brasil costituisce l'evoluzione di Vitòria Stone Fair, la rassegna sulle pietre ornamentali che fino a quest'anno si è tenuta a Vitória, capitale brasiliana dello Stato di Espírito Santo. Con la decisione di investire sul valore del brand "Marmomac" e con il riposizionamento strategico a San Paolo, Veronafiere vuole rendere l'evento ancora più maturo, internazionale e attrattivo.



