In Veneto nel II trimestre disoccupazione al 2,7%

Nel secondo trimestre 2024, in Veneto il saldo occupazionale è positivo per +48.100 posti di lavoro dipendente, risultato nettamente più contenuto rispetto a quello dello scorso anno, con 223.100 assunzioni (-1%) e 185.000 cessazioni di rapporti di lavoro (+0,5%). Il dato emerge dal "Sestante" di Veneto Lavoro, report congiunturale del mercato del lavoro regionale sui dati del Sistema informativo del lavoro veneto (Silv) comprendenti quelli relativi al settore pubblico.

Prosegue nel trimestre la crescita dei rapporti a tempo indeterminato (+8.800). Stabili le attivazioni di lavoro intermittente, lavoro domestico e tirocini. Gli occupati toccano il livello record di 2.234.000, per un tasso di occupazione che sale al 70,8%. Il tasso di disoccupazione scende ai minimi storici (2,7%).

Sono poco più di 26mila le dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate ai Centri per l'impiego nel secondo trimestre, dato in linea rispetto allo stesso periodo del 2023.





