Detenuto scambia droga con familiare, scoperto aggredisce agenti

Un detenuto scambia droga con un familiare che lo era andato a trovare in carcere, e una volta scoperto ha aggredito gli agenti penitenziari. E' accaduto nel carcere veronese di Montorio, secondo quanto riferisce Gerardo Notarfrancesco, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe).

"L'introduzione e il passaggio di hashish - prosegue Notarfrancesco - è avvenuto ieri durante il colloquio tra un detenuto con il proprio familiare, passaggio che non è sfuggito al personale addetto alla vigilanza che ha così sospeso la visita, procedendo poi a perquisire il detenuto che ha reagito minacciando il personale e colpendo gli agenti con calci e pugni. Dalla perquisizione sono state rinvenute alcune decine di grammi di hashish. Sia il detenuto che il familiare sono stati denunciati, anche per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale".

Secondo Donato Capece, segretario generale del Sappe "è un fenomeno sempre più in crescita quello dei tentativi di introdurre sostanze stupefacenti o apparecchi per la comunicazione negli istituti di pena del paese". Il Sappe fa un appello "alle istituzioni chiedendo l'immediato intervento del Dap e del Ministero della Giustizia", chiedendo tra l'altro che siano adottate "misure più severe nei confronti dei detenuti violenti".



