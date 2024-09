Dal pomeriggio stato di attenzione per possibili piogge

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 14 di oggi alla stessa ora di domani in cui si dichiara lo stato di attenzione per criticità idraulica nel bacino del Basso Brenta Bacchiglione, limitata all'asta del fiume Bisatto, lungo la quale si mantengono livelli molto sostenuti.

Le previsioni indicano per il pomeriggio di oggi e la mattinata di giovedì 26, possibili modeste precipitazioni, locali sulle zone pianeggianti e da locali a sparse su quelle montane.





