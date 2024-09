Apre Flormart Padova, 125 espositori e 200 buyers

Padova torna da oggi la capitale dei fiori e delle piante con l'edizione 2024 di Flormart Green Italy, il salone del florovivaismo, verde e paesaggio che rimarrà aperto in fiera fino al 27 settembre. Agli organizzatori è giunto anche un video messaggio augurale del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Il florovivaismo rappresenta uno dei comparti più importanti dell'agricoltura italiana, con un valore della produzione di 3,2 miliardi di euro (ultimo dato disponibile, riferito al 2022). La manifestazione, che si estende su 7.000 metri quadrati, vede la presenza di 125 espositori ed è arricchita dalla partecipazione di circa 200 buyer italiani e internazionali provenienti da oltre 30 Paesi. Anche Ice supporta la rassegna padovana. "Le fiere - ha detto il presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas - rivestono un ruolo fondamentale nella crescita dell'export delle aziende e possono fare la differenza. Durante appuntamenti come Flormart, oltre a far conoscere il prodotto, gli espositori hanno la possibilità di entrare in contatto con buyer e rappresentanti di aziende e porre così le basi di rapporti commerciali duraturi". All'edizione 2024 di Flormart Ice ha portato 125 operatori internazionali.



