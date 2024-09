Aggredisce la madre con un coltello, arrestato minore

Un minore è stato arrestato dai carabinieri di Padova per aver aggredito con un coltello la madre, minacciandola di morte.

Ad allertare i militai è stato un cittadino che al 112 ha riferito di una violenta lite nell'appartamento accanto al suo.

I carabinieri sono arrivati fermando l'azione violenta del minore che cercava di irrompere nella camera da letto della madre, dove quest'ultima si era rifugiata con gli altri figli per sfuggire all'aggressione.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che poco prima il minore al culmine di una violenta lite per futili motivi, impugnando un coltello, aveva minacciato di morte la madre e i due fratelli, che per sfuggire all'aggressione si erano rifugiati nella stanza da letto. Sulla base degli elementi riscontrati l giovane è stato arrestato informando il sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, che ha disposto l'accompagnamento del ragazzo all'Istituto penale per i minorenni di Treviso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA