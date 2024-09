Agente di polizia penitenziaria aggredito in carcere a Vicenza

Una nuova aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria si è verificata nel carcere di Vicenza, la 23/a dall'inizio dell'anno.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando un detenuto di difficile adattamento ha colpito con violenza un operatore senza un apparente motivo. La vittima è stata accompagnata all'ospedale di Vicenza per accertamenti a causa delle lesioni riportare.

"Le innumerevoli aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria - afferma in una nota il sindacato Uspp del Triveneto - creano ulteriore criticità al già risicato organico che arranca con innumerevoli fatiche per garantire la sicurezza all'interno carcere vicentino. A tutto il contingente va un plauso per l'enorme sacrificio per cui porta avanti una situazione al limite con turni massacranti e ore di lavoro non remunerate".



