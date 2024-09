Insediata nuova dirigente della Squadra Mobile di Padova

Si è insediata stamani alla Squadra Mobile di Padova la nuove dirigente Immacolata Benvenuto, proveniente dalla Questura di Treviso dove ricopriva lo stesso incarico. Ad accoglierla il Questore Marco Odorisio, assieme ai funzionari e ai collaboratori.

Vice Questore della Polizia di Stato, Benvenuto è laureata in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, ha conseguito un Master in Scienze della Sicurezza e ottenuto l'abilitazione come avvocato. Entrata in Polizia nel 2006 con il grado di Ispettore, nel 2010 e 2011 ha frequentato il 100/o Corso di formazione per funzionari, al termine del quale è stata assegnata a Treviso, dove è stata dirigente dell'Ufficio di pubblica sicurezza dal 2012 al 2015, Capo di Gabinetto fino a giugno 2021 e poi alla Squadra Mobile.



