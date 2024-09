E' stata fissata per domani l'autopsia sul corpo di Giacomo Gobbato, il 26enne accoltellato a morte venerdì notte a Mestre (Venezia), mentre tentava di sventare una rapina. L'esame è stato disposto dal sostituto procuratore Federica Baccaglini; la legale dell'indagato per l'omicidio, avvocata Tiziana Nordio, non nominerà un proprio consulente.

Dopo l'autopsia il magistrato potrà dare il nulla osta ai funerali, che la famiglia intende celebrare a Jesolo (Venezia), paese d'origine del 26enne.

Al momento non è previsto nemmeno un ricorso davanti al tribunale del Riesame, per il quale vi è un termine di 10 giorni dopo l'interrogatorio di garanzia. Ieri, davanti al Gip Claudia Maria Ardita, il cittadino moldavo di 38 anni si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Per il pomeriggio di sabato, nel frattempo, è stata annunciata una manifestazione nel centro di Mestre da parte del Centro sociale Rivolta di Marghera, di cui Gobbato era un attivista.



