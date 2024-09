Chiuse le indagini sul femminicidio di Vanessa Ballan

La Procura della repubblica di Treviso ha comunicato la chiusura delle indagini sull'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese Pio X (Treviso), per il quale è stato arrestato il cittadino kosovaro Bujar Fandaj, 40 anni.

L'omicidio avvenne il 19 dicembre scorso nell'abitazione della donna, che era incinta, e che venne sorpresa e accoltellata a morte. Le ipotesi di reato sono di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, della precedente relazione affettiva e del fatto che la vittima era incinta.

Non sarebbe contestato lo stalking, relativamente alla denuncia che Vanessa aveva presentato contro Fandaj, per cui la Procura si riserva l'archiviazione. Vi è tuttavia anche il reato di "revenge porn", per alcune immagini intime mandate dall'indagato al compagno della donna, Nicola Scapinello.





