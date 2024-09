Temporali in arrivo su Veneto e Friuli Venezia Giulia

La perturbazione di provenienza atlantica in transito sull'Italia estenderà la fase di maltempo anche alle regioni di Nord-Est con precipitazioni da sparse a diffuse. Dalla serata di oggi previsti così temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia e settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.



