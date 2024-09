Il difensore di Turetta: 'Filippo in aula? quando sarà momento'

"Ho suggerito io a Filippo di non presentarsi in udienza". Lo ha detto l'avvocato difensore di Turetta, l'avvocato Giovanni Caruso, durante una pausa

dell'udienza in corso in Corte d'Assisse a Venezia. "Non è una mancanza di riguardo nei confronti della Corte o dei congiunti", ha aggiunto il legale. "Mi attiverò affinché Turetta venga in aula per rispondere ai giudici. Certo, non oggi, ma quando sarà il momento".

Prima dell'ingresso in Tribunale, ai cronisti, il legale aveva fatto intendere che vi fosse la possibilità di non vedere neanche in futuro Turetta in aula. Quanto alle frasi che, secondo fonti di stampa, Turetta avrebbe pronunciato oggi dal carcere sul processo, Caruso ha commentato: "Smentisco, sono affermazioni destituite di ogni fondamento".

